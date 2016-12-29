Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соколов: район катастрофы Ту-154 обследован полностью

Происшествия
29 декабря, 12:15 дата обновления: 29 декабря, 12:19 UTC+3
Основная фаза поисковой операции завершена, предварительные данные экспертизы по причинам крушения могут быть получены в январе
Материал из 1 страницы
© Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Район катастрофы с самолетом Ту-154 обследован полностью. Об этом сказал на пресс-конференции в ТАСС глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы.

"Район катастрофы обследован полностью. В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти две тысячи обломков самолета", - сказал он.

Основная фаза поисковой операции завершена

Основная фаза поисковой операции на месте крушения завершена. "Сегодня мы завершили основную фазу совместной поисковой операции - это не значит, что поисковая операция прекращена. Она продолжается и будет продолжена. В акватории Черного моря остается порядка 18 судов и различных плавсредств, порядка 50 водолазов, необходимый личный состав для мониторинга береговой линии. Также в случае необходимости будут подняты из резерва поисково-спасательные службы Росавиации и Росморречфлота", - сказал он.

Окончательные выводы 

Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. "Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки и основного параметрического накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже ряд данных попал в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", - сказал он. 

Предварительные данные экспертизы по причинам крушения могут быть получены в январе. "Очевидно, что была внештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года", - сказал Соколов. 

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция
2
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
5
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
6
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
7
Нил Ушаков: дружба между Москвой и Ригой важнее политической конъюнктуры
Темы дня
Реклама