Соколов: район катастрофы Ту-154 обследован полностью

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Район катастрофы с самолетом Ту-154 обследован полностью. Об этом сказал на пресс-конференции в ТАСС глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы.

"Район катастрофы обследован полностью. В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти две тысячи обломков самолета", - сказал он.

Основная фаза поисковой операции завершена

Основная фаза поисковой операции на месте крушения завершена. "Сегодня мы завершили основную фазу совместной поисковой операции - это не значит, что поисковая операция прекращена. Она продолжается и будет продолжена. В акватории Черного моря остается порядка 18 судов и различных плавсредств, порядка 50 водолазов, необходимый личный состав для мониторинга береговой линии. Также в случае необходимости будут подняты из резерва поисково-спасательные службы Росавиации и Росморречфлота", - сказал он. Окончательные выводы Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. "Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки и основного параметрического накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже ряд данных попал в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", - сказал он. Предварительные данные экспертизы по причинам крушения могут быть получены в январе. "Очевидно, что была внештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года", - сказал Соколов. Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза