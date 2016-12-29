Соколов: район катастрофы Ту-154 обследован полностью

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Район катастрофы с самолетом Ту-154 обследован полностью. Об этом сказал на пресс-конференции в ТАСС глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы.
"Район катастрофы обследован полностью. В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти две тысячи обломков самолета", - сказал он.
Основная фаза поисковой операции на месте крушения завершена. "Сегодня мы завершили основную фазу совместной поисковой операции - это не значит, что поисковая операция прекращена. Она продолжается и будет продолжена. В акватории Черного моря остается порядка 18 судов и различных плавсредств, порядка 50 водолазов, необходимый личный состав для мониторинга береговой линии. Также в случае необходимости будут подняты из резерва поисково-спасательные службы Росавиации и Росморречфлота", - сказал он.
Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. "Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки и основного параметрического накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже ряд данных попал в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", - сказал он.
Предварительные данные экспертизы по причинам крушения могут быть получены в январе. "Очевидно, что была внештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года", - сказал Соколов.
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