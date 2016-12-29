МЧС РФ продолжает воздушный мониторинг района крушения Ту-154

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. МЧС продолжает воздушный мониторинг района крушения самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Наши вертолеты Ка-32 и Ми-8, в зоне ответственности которых находится акватория Черного моря, по-прежнему мониторят. Территория мониторинга авиации свыше 440 кв. км", - сообщил он.
По словам замглавы МЧС, на месте крушения самолета работают 74 водолаза МЧС с допусками погружения на глубину до 100 метров. Кроме того, психологи МЧС оказывают помощь близким и родственникам погибших в крушении самолета, ведомство среагировало на уже более 300 обращений. Они также будут присутствовать на процедуре опознания.
В настоящее время все обнаруженные обломки Ту-154 подняты из воды. Всего найдено более 1800 фрагментов и обломков лайнера. Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.
Он также заявил, что МЧС продолжает поисковую операцию, она будет вестись столько, сколько потребуется. "Активная стадия операции заканчивается. Мы констатируем, что наша группировка остается, а мы будем работать до выполнения последних задач, поставленных перед нами", - сказал он.