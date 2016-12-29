Минобороны РФ: экипаж Ту-154 был готов к проведению полета

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экипаж потерпевшего крушение Ту-154 был готов к проведению полета, уровень его квалификации соответствовал выполнению полетного задания, сообщил сегодня начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Полеты, проводимые ночью, относятся к ряду полетов, выполняемых в сложных метеорологических условиях. По нашей оценке, экипаж был готов к проведению полета, уровень его квалификации соответствовал выполнению полетного задания", - сказал Байнетов на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, командир имел около четырех тысяч часов налета. "На данном самолете - более 1500 часов, за этот год его налет составил более 600 часов", - уточнил генерал.

Для полной расшифровки самописцев необходимо не менее десяти суток. "Со вчерашнего дня продолжается детальная расшифровка и изучение тех материалов, которые в этих накопителях имеются. Чтобы изучить все параметры необходимо время не менее десяти суток", - сказал он.

Ранее сообщалось, что обнаружены два бортовых самописца, основной уже доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах, второй был поднят со дна моря накануне.

Катастрофа Ту-154

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По последним данным, подняты 15 тел и 239 фрагмента погибших в результате крушения. Также обнаружены два бортовых самописца, основной уже доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах, второй был поднят со дна моря накануне.

По словам главы правкомиссии по расследованию ЧП, министра транспорта Максима Соколова, теракт не является основной версией авиакатастрофы. ФСБ России накануне отмечала, что рассматриваются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").