Полеты Ту-154Б-2 приостановлены до первоначальных выводов комиссии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полеты самолетов типа Ту-154Б-2, один из которых потерпел катастрофу в прошлое воскресенье, приостановлены до первоначальных выводов комиссии. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Решение по приостановлению полетов самого парка принимает главком ВКС, но понятно, что до первоначальных выводов комиссий полеты самолетов этого типа приостановлены", - сказал он.

Эксплуатация самолетов типа Ту-154Б-2 будет продолжаться, заявил Байнетов.

"Думаю, что даже после происшествия самолеты будут эксплуатироваться", - сказал Байнетов