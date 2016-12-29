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Полеты Ту-154Б-2 приостановлены до первоначальных выводов комиссии

Происшествия
29 декабря, 12:47 дата обновления: 29 декабря, 12:54 UTC+3
При этом начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов считает, что даже после происшествия самолеты будут эксплуатироваться
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© Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полеты самолетов типа Ту-154Б-2, один из которых потерпел катастрофу в прошлое воскресенье, приостановлены до первоначальных выводов комиссии. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Решение по приостановлению полетов самого парка принимает главком ВКС, но понятно, что до первоначальных выводов комиссий полеты самолетов этого типа приостановлены", - сказал он.

Эксплуатация самолетов типа Ту-154Б-2 будет продолжаться, заявил Байнетов.

"Думаю, что даже после происшествия самолеты будут эксплуатироваться", - сказал Байнетов

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