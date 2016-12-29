Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ: версия о теракте не снимается, взрыва на борту Ту-154 не было

Происшествия
29 декабря, 12:50 UTC+3
Начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов заявил, что "теракт - это не только взрыв", поэтому версия не снимается
Материал из 1 страницы
© Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Версия о теракте не снимается, но после расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу, что взрыва на борту Ту-154 не было, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы, что взрыва на борту не было. Теракт - это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем", - сказал Байнетов на пресс-конференции в ТАСС. 

Смотрите также
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По последним данным, подняты 15 тел и 239 фрагмента погибших в результате крушения. Также обнаружены два бортовых самописца, основной уже доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах, второй был поднят со дна моря накануне.

По словам главы правкомиссии по расследованию ЧП, министра транспорта Максима Соколова, теракт не является основной версией авиакатастрофы. ФСБ России накануне отмечала, что рассматриваются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия")

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция
2
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
5
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
6
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
7
Нил Ушаков: дружба между Москвой и Ригой важнее политической конъюнктуры
Темы дня
Реклама