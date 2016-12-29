Минобороны РФ: версия о теракте не снимается, взрыва на борту Ту-154 не было

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Версия о теракте не снимается, но после расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу, что взрыва на борту Ту-154 не было, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы, что взрыва на борту не было. Теракт - это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем", - сказал Байнетов на пресс-конференции в ТАСС.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По последним данным, подняты 15 тел и 239 фрагмента погибших в результате крушения. Также обнаружены два бортовых самописца, основной уже доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах, второй был поднят со дна моря накануне.

По словам главы правкомиссии по расследованию ЧП, министра транспорта Максима Соколова, теракт не является основной версией авиакатастрофы. ФСБ России накануне отмечала, что рассматриваются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия")