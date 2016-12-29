МО РФ: на борт Ту-154 при дозаправке поднимались только сотрудники погранслужбы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Только сотрудники Погранслужбы ФСБ поднимались на борт самолета Ту-154 Минобороны во время его дозаправки в сочинском аэропорту. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Все пассажиры поднялись на борт на аэродроме Чкаловский (в Подмосковье). В Сочи на борт поднимались только представители Погранслужбы для контроля", - сказал он.

Как сообщали ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, по прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ и военнослужащими Минобороны. Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались два человека - сотрудник Пограничной службы ФСБ и сотрудник таможни города Сочи. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер, отметили в ФСБ.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, общественный деятель Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза