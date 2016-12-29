Глава администрации главы Хакасии задержан по обвинению во взятках на 17 млн рублей

АБАКАН, 29 декабря. /ТАСС/. Руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов задержан по обвинению в получении взятки на сумму более 17 млн рублей. По версии следствия, он действовал в составе организованной преступной группы, похитившей из бюджета 195 млн рублей при закупках медицинского оборудования и лекарств, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского СУ СК РФ.

"Это Владимир Бызов", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о личности задержанного чиновника. В СК рассказали, что следствие возбудило уголовное дело в отношении восьми членов преступной группы, состоящей из одного чиновника администрации главы Республики Хакасия, трех сотрудников ГКУ "Межведомственный центр организации закупок" и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций.

"По данным следствия, с 1 декабря 2015 года по 27 декабря 2016 года в Абакане члены организованной преступной группы закупали по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость, медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия, совершив хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, как полагает следствие, чиновник летом 2016 года в Абакане получил взятку в особо крупном размере в сумме более 17 млн рублей "за способствование в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров". "В настоящее время все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят обыски в служебных кабинетах и жилищах обвиняемых", - отметили в СК.

Возбуждено дело статье "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения", в отношении чиновника также по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".