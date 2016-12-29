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Замглавы МО РФ опроверг слухи, что ансамбль Александрова собирался дать концерт в Алеппо

Происшествия
29 декабря, 13:07 UTC+3 МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Николай Панков заявил, что ансамбль "летел с одной целью: дать концерт на авиабазе Хмеймим"
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ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Николай Панков опроверг слухи, что ансамбль им. Александрова собирался дать концерт в Алеппо.

"Ансамбль имени Александрова по инициативе Валерия Халилова летел с одной целью: дать концерт на авиабазе Хмеймим", - сказал Панков.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что ансамбль планировал выступить на авиабазе Хмеймим и в Алеппо.

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