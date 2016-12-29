Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ

Происшествия
29 декабря, 13:07 дата обновления: 29 декабря, 13:47 UTC+3
Задержанные члены ячейки действовали по прямому указанию эмиссара из Сирии
Материал из 1 страницы
© ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Деятельность скрытой ячейки сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пресечена в Дагестане, задержаны семь человек. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России в Дагестане пресечена деятельность законспирированной группы сторонников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", планировавшей совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций, - сообщили в ЦОС ФСБ. - Террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара МТО ИГ".

По итогам оперативно-розыскных мероприятий были задержаны семь человек. "В ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к самодельным взрывным устройствам", - отметили в ФСБ.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана, задержанные боевики относились к так называемой хасавюртовской бандгруппе. 

"Большинство из задержанных - выходцы из Хасавюртовского района Дагестана, они имели отношение к хасавюртовской бандгруппе, в которой еще, помимо задержанных, осталось порядка 10 человек", - сказал источник. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
3
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
4
Ход расследования крушения Ту-154. Итоги пресс-конференции
5
В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ
6
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
7
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
Темы дня
Реклама