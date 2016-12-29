В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Деятельность скрытой ячейки сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пресечена в Дагестане, задержаны семь человек. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России в Дагестане пресечена деятельность законспирированной группы сторонников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", планировавшей совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций, - сообщили в ЦОС ФСБ. - Террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара МТО ИГ".
По итогам оперативно-розыскных мероприятий были задержаны семь человек. "В ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к самодельным взрывным устройствам", - отметили в ФСБ.
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана, задержанные боевики относились к так называемой хасавюртовской бандгруппе.
"Большинство из задержанных - выходцы из Хасавюртовского района Дагестана, они имели отношение к хасавюртовской бандгруппе, в которой еще, помимо задержанных, осталось порядка 10 человек", - сказал источник.