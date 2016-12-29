В порту "Кавказ" столкнулись два парома

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Два парома столкнулись утром 29 декабря в порту "Кавказ", сообщили ТАСС в пресс-службе "Морской дирекции" - оператора Керченской паромной переправы, осуществляющей перевозки между материковой частью России и Крымом.
"Инцидент произошел около 08:20 мск в порту "Кавказ". При выполнении швартовых операций железнодорожный паром "Анненков" немного задел автопассажирский паром "Елена", вследствие чего "Елена" получила незначительные повреждения", - сказали в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, "на движении других паромов и работе переправы инцидент не сказался".
Пострадавших в результате инцидента нет, поскольку в момент соприкосновения паромов на борту не было пассажиров.
Паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения. 29-30 декабря, по данным регионального главка МЧС, на территории полуострова ожидаются сильные порывы ветра до 30 м/с, мокрый снег и метели.