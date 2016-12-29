Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В порту "Кавказ" столкнулись два парома

Происшествия
29 декабря, 13:16 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
В результате столкновения пострадавших нет
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Два парома столкнулись утром 29 декабря в порту "Кавказ", сообщили ТАСС в пресс-службе "Морской дирекции" - оператора Керченской паромной переправы, осуществляющей перевозки между материковой частью России и Крымом.

"Инцидент произошел около 08:20 мск в порту "Кавказ". При выполнении швартовых операций железнодорожный паром "Анненков" немного задел автопассажирский паром "Елена", вследствие чего "Елена" получила незначительные повреждения", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, "на движении других паромов и работе переправы инцидент не сказался".

Смотрите также

Власти: паромное сообщение в Севастополе будет восстановлено с февраля
Грузопассажирский паром для Керченской переправы построили в Крыму
Керченская переправа прошла пиковые нагрузки, очередь на паром в Крым не превышает 2 часов

Пострадавших в результате инцидента нет, поскольку в момент соприкосновения паромов на борту не было пассажиров.

Паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения. 29-30 декабря, по данным регионального главка МЧС, на территории полуострова ожидаются сильные порывы ветра до 30 м/с, мокрый снег и метели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
3
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
4
Ход расследования крушения Ту-154. Итоги пресс-конференции
5
В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ
6
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
7
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
Темы дня
Реклама