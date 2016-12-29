СК принял к производству дело о смерти женщины в Москве после инъекции лидокаина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В Москве скончалась женщина после того, как врачи из коммерческой организации сделали ей инъекцию лидокаина. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Юлия Иванова.

"Утром 27 декабря 36-летняя женщина обратилась за медпомощью в одну из коммерческих организаций, не имеющей лицензии на оказание неотложной врачебной медпомощи. Прибывший на вызов сотрудник ввел ей инъекцию препарата "Лидокаин". Впоследствии потерпевшей стало плохо", - сообщила она, отметив, что через некоторое время женщина скончалась.

ГСУ СК РФ по Москве приняло к производству из органов внутренних дел для дальнейшего расследования уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности").

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза. "В рамках уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям сотрудника и руководства организации", - заключила Иванова.