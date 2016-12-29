"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полет Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря, продолжался 70 секунд, при этом "особая" ситуация развивалась только последние 10 секунд. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

Говоря о деталях катастрофы, Байнетов сообщил, что "особая ситуация развивалась в течение 10 секунд", а до этого "все было достаточно штатно".

"Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км час", - рассказал генерал.

По его словам, пока нет данных о том, под каким углом самолет столкнулся с водой.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер в Сирию. На его борту находились 92 человека, все они погибли. Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.