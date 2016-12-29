Полиция эвакуировала дворец правосудия и вокзал на юге Бельгии из-за угрозы взрыва

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БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Полиция эвакуировала дворец правосудия и вокзал в городе Шарлеруа на юге Бельгии из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил телеканал RTBF.
По его информации, полиция установила широкий периметр безопасности, движение на прилегающих улицах перекрыто. Жителям соседних домов дано указание не выходить на улицу до завершения операции. На вокзале и в здании суда в настоящий момент работают саперы.