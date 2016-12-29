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СМИ: посол Греции в Бразилии пропал без вести в Рио-де-Жанейро

Происшествия
29 декабря, 18:24 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
В последний раз дипломата видели в минувший понедельник вечером
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

По его данным, в последний раз дипломата видели в минувший понедельник вечером. Полиция Рио-де-Жанейро обратилась ко всем, кто располагает информацией о местонахождении посла, с просьбой связаться с правоохранительными органами.

Амиридис, как и главы других дипмиссий, работает в городе Бразилиа. В Рио-де-Жанейро он проводил рождественские и новогодние каникулы. Об исчезновении дипломата сообщила его жена.

Как сообщила газета Folha de Sao Paulo, расследование поручено отделу гражданской полиции района Байшада-Флуминенсе (пригород Рио-де-Жанейро), который специализируется на уголовных делах, связанных с убийствами и поиском пропавших без вести.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

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