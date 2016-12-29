СМИ: посол Греции в Бразилии пропал без вести в Рио-де-Жанейро

"По следам викинга": что вы знаете о князе ВладимиреКультура 29 декабря, 19:00
Новый болид команды Квята "Торо Россо" прошел краш-тесты FIAСпорт 29 декабря, 18:45
Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHSСпорт 29 декабря, 18:22
Как собрать чемодан на отдых в горыОбщество 29 декабря, 18:21
"Газпром" в 2016 году увеличил экспорт газа в Европу до 179 млрд куб. мЭкономика и бизнес 29 декабря, 18:17
СМИ: бывший футболист "Спартака" Кариока может продолжить карьеру в КитаеСпорт 29 декабря, 18:05
Где живут лучшие Деды Морозы РоссииВ стране 29 декабря, 18:04
Трамп сам пишет свою инаугурационную речьМеждународная панорама 29 декабря, 17:58
СМИ: Эменике может перейти в аренду в "Локомотив"Спорт 29 декабря, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.
По его данным, в последний раз дипломата видели в минувший понедельник вечером. Полиция Рио-де-Жанейро обратилась ко всем, кто располагает информацией о местонахождении посла, с просьбой связаться с правоохранительными органами.
Амиридис, как и главы других дипмиссий, работает в городе Бразилиа. В Рио-де-Жанейро он проводил рождественские и новогодние каникулы. Об исчезновении дипломата сообщила его жена.
Как сообщила газета Folha de Sao Paulo, расследование поручено отделу гражданской полиции района Байшада-Флуминенсе (пригород Рио-де-Жанейро), который специализируется на уголовных делах, связанных с убийствами и поиском пропавших без вести.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.