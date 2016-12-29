Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: угроза взрыва в Шарлеруа оказалась ложной

Происшествия
29 декабря, 20:26 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
Полиция в течение 2,5 часа блокировала оба здания, пока внутри работали саперы, движение на прилегающих улицах было перекрыто
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Полиция эвакуировала в четверг дворец правосудия и вокзал в городе Шарлеруа на юге Бельгии из-за угрозы взрыва, которая в итоге оказалось ложной. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Полиция в течение 2,5 часа блокировала оба здания, пока внутри работали саперы, движение на прилегающих улицах было перекрыто. Жителям соседних домов было дано указание не выходить на улицу до завершения операции.

По данным МВД королевства, в Бельгии в этом году сообщения о готовящихся терактах и заложенных бомбах поступают в полицию практически ежедневно. Полиция отмечает, что при анонимных звонках более чем в половине случаев удается точно идентифицировать звонившего, которого затем ждет судебный иск о возмещении ущерба.

Отмечается, что в случае закрытого на два часа вокзала может быть подан иск на сумму в несколько десятков тысяч евро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Бельгия
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
2016 год: вид из космоса
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина ввела новые санкции против России
2
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
3
Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Королеве
4
На территорию посольства России в Дамаске попала мина
5
СК принял к производству дело о смерти женщины в Москве после инъекции лидокаина
6
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
7
Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в Ростове-на-Дону
Темы дня
Реклама