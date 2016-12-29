СМИ: угроза взрыва в Шарлеруа оказалась ложной

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Полиция эвакуировала в четверг дворец правосудия и вокзал в городе Шарлеруа на юге Бельгии из-за угрозы взрыва, которая в итоге оказалось ложной. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Полиция в течение 2,5 часа блокировала оба здания, пока внутри работали саперы, движение на прилегающих улицах было перекрыто. Жителям соседних домов было дано указание не выходить на улицу до завершения операции.

По данным МВД королевства, в Бельгии в этом году сообщения о готовящихся терактах и заложенных бомбах поступают в полицию практически ежедневно. Полиция отмечает, что при анонимных звонках более чем в половине случаев удается точно идентифицировать звонившего, которого затем ждет судебный иск о возмещении ущерба.

Отмечается, что в случае закрытого на два часа вокзала может быть подан иск на сумму в несколько десятков тысяч евро.