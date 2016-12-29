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Семья Елизаветы Глинки планирует похоронить ее на Новодевичьем кладбище в Москве

Происшествия
29 декабря, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Отмечается, что похороны пройдут "тогда, когда закончится генетическая экспертиза"
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил о намерении семьи Елизаветы Глинки, погибшей 25 декабря в катастрофе Ту-154 в Сочи, провести похороны на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дождь".

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"Это будет в России, безусловно, это будет в Москве, я даже знаю предварительно, что это будет на Новодевичьем кладбище. У семьи Елизаветы Петровны есть место, где похоронены их предки, и, насколько я знаю, уже согласовано решение том, что прах нашей любимой доктора Лизы будет там", - сказал он, добавив, что похороны пройдут "тогда, когда закончится генетическая экспертиза".

Федотов также рассказал о том, что в СПЧ было принято решение провести 2 февраля вечер памяти Елизаветы Глинки . "Мы сегодня в СПЧ приняли решение: на 40-й день (2 февраля) провести вечер памяти Лизы Глинки. Я сейчас обращаюсь ко всем, кто готов был бы в этом принять участие: давайте это сделаем, давайте это сделаем достойно", - сказал он.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря. На борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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Персоны
Глинка, Елизавета Петровна
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