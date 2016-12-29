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Сотрудник вневедомственной охраны убит в Новой Москве

Происшествия
29 декабря, 23:32 дата обновления: 29 декабря, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Отмечается, что еще один сотрудник УВО Росгвардии получил ранения
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Неизвестные напали в Москве на сотрудников вневедомственной охраны, один сотрудник убит, еще один ранен. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Группа неизвестных напала на сотрудников УВО Росгвардии в поселке Роговское в Новой Москве", - сказал источник. По его словам, преступники завладели двумя автоматами и скрылись на автомашине.

"В городе для их поиска объявлен план "Перехват", - сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, сотрудники Росгвардии выехали на срабатывание сигнала о незаконном проникновении на охраняемый объект. "Когда сотрудники прибыли на место, они подверглись нападению не менее семи - восьми человек", - уточнил источник.

По его словам, третий сотрудник УВО сообщил приметы нападавших. "По этим приметам ведется поиск преступников", - сообщили в правоохранительных органах.

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