Для розыска напавших на сотрудников Росгвардии ввели план Вулкан

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специальный план Вулкан во всем Московском регионе для розыска напавших на сотрудников в Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В связи с тем, что преступники вооружены и особо опасны весь личный состав полиции поднят по плану Вулкан. Розыск ведется во всем Московском регионе", - сказал источник.

Как сообщила ТАСС сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области, следователи выясняют обстоятельства нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве. "На месте происшествия сейчас работают следователи. Они выясняют обстоятельства произошедшего", - сообщила она.

Также в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что на место преступления выехало руководство столичной полиции.

"В целях раскрытия данного преступления личный состав Московской полиции поднят по тревоге. На место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Москве. Столичной полицией совместно с Росгвардией проводится комплекс мероприятий по выявлению и задержанию преступников", - сказал собеседник.

Ранее источник ТАСС сообщил, что группа неизвестных из семи-восьми человек напала в Новой Москве на сотрудников вневедомственной охраны, один из них убит, еще один ранен. По его словам, преступники завладели двумя автоматами и скрылись на автомашине.

По предварительным данным, сотрудники Росгвардии выехали на срабатывание сигнала о незаконном проникновении на охраняемый объект. По словам источника, третий сотрудник УВО сообщил приметы нападавших, по которым идет поиск подозреваемых.