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В Дагестане уничтожены двое боевиков

Происшествия
29 декабря, 23:50 дата обновления: 29 декабря, 23:57 UTC+3
По предварительным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов
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МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Двое боевиков уничтожены в перестрелке с силовиками в Дагестане, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В городе Хасавюрте при отработке оперативной информации силовики вступили в перестрелку с боевиками, двое бандитов были убиты", - сообщил источник.

По предварительным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник ТАСС в силовых структурах СКФО отметил, что инцидент произошел около 22:00 мск. "Сотрудники ППС пытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ 2107. Из салона автомобиля по ним была открыта стрельба. Завязалась перестрелка. Мужчины, находившиеся в машине, были убиты. Предварительно они опознаны как Эльдар Акамов и Ислам Малачев", - рассказал источник.

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