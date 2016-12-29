В Дагестане уничтожены двое боевиков

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МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Двое боевиков уничтожены в перестрелке с силовиками в Дагестане, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.
"В городе Хасавюрте при отработке оперативной информации силовики вступили в перестрелку с боевиками, двое бандитов были убиты", - сообщил источник.
По предварительным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Источник ТАСС в силовых структурах СКФО отметил, что инцидент произошел около 22:00 мск. "Сотрудники ППС пытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ 2107. Из салона автомобиля по ним была открыта стрельба. Завязалась перестрелка. Мужчины, находившиеся в машине, были убиты. Предварительно они опознаны как Эльдар Акамов и Ислам Малачев", - рассказал источник.