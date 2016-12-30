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Задержаны все подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве

Происшествия
30 декабря, 0:07 дата обновления: 30 декабря, 1:59 UTC+3
Оружие, которым завладели злоумышленники, было изъято
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Восемь подозреваемых в нападении на сотрудников вневедомственной охраны, в результате которого погиб один сотрудник, задержаны в Новой Москве. Об этом сегодня ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Московской полицией в течение трех часов задержаны восемь подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории ТиНАО Москвы", - сказала она. 

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что всего нападавших было пять человек.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Нападение на сотрудников было совершено в поселке Роговское, когда они приехали в магазин "Дикси", где орудовала группа грабителей. Прибывшая на место группа немедленного реагирования никого в магазине не обнаружила, после чего силовики стали проверять территорию вокруг магазина. В здании старой заброшенной пожарной части они наткнулись на группу людей, у которых потребовали предъявить документы. В ответ неизвестные оказали активное сопротивление и из неустановленного оружия убили 30-летнего сержанта, второй сотрудник получил ранение.
С похищенным у сотрудников оружием злоумышленники скрылись. Для их поимки во всем московском регионе вводился план "Вулкан". 

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