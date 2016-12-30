В Ростове-на-Дону загорелся производственный цех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Производственный цех загорелся в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Сообщение о пожаре на улице Доватора поступило в 23:05 мск. В 23:45 пожару, который распространился на площади 1200 кв. метров, была присвоена третья категория сложности", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте работают 48 человек и 19 единиц техники. Согласно данным открытых источников, в загоревшемся здании находится цех по производству мебели.