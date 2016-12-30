СМИ: посол России в Израиле госпитализирован в Тель-Авиве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Посол России в Израиле Александр Шеин в четверг был доставлен в больницу в Тель- Авиве. Об этом сообщил новостной портал Ynet news.

По его сведениям, Шеину стало плохо на обеде в ресторане. Он был доставлен в отделение интенсивной терапии. Заместитель посла Алексей Дробинин сообщил, что на данный момент Шеин чувствует себя хорошо.