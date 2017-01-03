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Один человек погиб в результате землетрясения на северо-востоке Индии

Происшествия
3 января, 17:16 дата обновления: 3 января, 19:02 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Еще четверо получили серьезные травмы
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 января. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере один человек погиб, четверо получили серьезные травмы в результате землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего на северо-востоке Индии, которое также повредило сотни строений и вызвало оползни. Об этом сообщил официальный представитель Центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий штата Трипура.

По данным Национального центра по сейсмологии, "эпицентр землетрясения находился в округе Дхалай штата Трипура на глубине 28 км, при этом толчки, зафиксированные в 14:39 местного времени (12:09 мск) и длившиеся 1,5 минуты, ощущались на всем северо-востоке Индии и в приграничных территориях Бангладеш". По словам представителя структуры, "частичные повреждения, обрушение стен и крупные трещины появились в сотнях домов в штате, неудивительно, что после подземного удара люди в панике выбегали из домов и офисов".

"Пока полной картины последствий удара стихии пока нет, информация с мест продолжает поступать, однако уже известно о гибели, по меньшей мере, одной женщины из-за сердечного приступа, и ранении четырех человек", - сказал он. Сообщается также, что "в округе Унакоти было разрушено ограждение на некоторых участках индо-бангладешской границы, а в целом ряде мест произошли оползни".

Через горный северо-восток Индии пролегает один из шести самых сейсмоопасных поясов в мире, где ранее отмечались несколько сильнейших подземных толчков. В частности, 12 июня 1897 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,2 с эпицентром в штате Мегхалайя на Шиллонгскогом плато, которое всего за три секунды поднялось почти на 15 метров. При этом ускорение превысило силу гравитации - большие камни, плиты, люди были подброшены в воздух. Очаг располагался на глубине около 30 км, а эпицентральная область по форме напоминала треугольник с основанием в 250 км, в его пределах не осталось ни одного целого здания, погибли свыше 1,5 тыс. человек.

Самый мощный подземный толчок произошел в том же регионе на территории штата Ассам 15 августа 1950 года. Это одно из тех немногочисленных землетрясений, которому на основе инструментальных измерений приписана магнитуда 8,7. Летчики, летавшие над областью разрушений, сообщили о больших изменениях рельефа, вызванных главным образом гигантскими оползнями. В результате удара стихии погибли около 2 тысяч человек.

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