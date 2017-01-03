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В ДТП под Великим Устюгом пострадали 11 человек

Происшествия
3 января, 20:08 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева
Участники ДТП являются жителями Татарстана и Чувашии
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СЫКТЫВКАР, 3 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Лобовое столкновение двух легковых машин произошло днем в Вологодской области, в 16 км от города Великий Устюг. Пострадали 11 человек, в том числе четыре ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Вологодской области.

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"Сегодня на 410-м км автодороги "Урень Котлас" произошло лобовое столкновение легковых машин Mazda CX-5 и Infiniti. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Произошло столкновение. Серьезнее всего пострадал мальчик из автомобиля Infiniti, у него зафиксирован ушиб грудного отдела позвоночника, а также девочка 2007 года рождения, находившаяся в машине Mazda: она получила переломы обоих предплечий, закрытую черепно-мозговую травму", - отметили в пресс-службе.

Серьезные травмы зафиксированы также у водителя автомобиля Mazda: закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, ушибы.

"Остальные участники аварии предварительно не пострадали, но все они находятся в больнице, направлены на дополнительное обследование. Возможно, травмы еще будут выявляться, а кто-то находится в шоковом состоянии. Более серьезных травм при таком сильном столкновении удалось избежать, возможно, потому, что все были пристегнуты, дети находились в специальных удерживающих устройствах", - сообщили в региональном главке МВД.

Участники ДТП являются жителями Татарстана и Чувашии. В Великий Устюг, где расположена резиденция Деда Мороза, в новогодние каникулы приезжают множество туристов.

Оба водителя были трезвы. Водитель автомобиля Mazda получил права осенью прошлого года, добавили в полиции.

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