В ДТП под Великим Устюгом пострадали 11 человек

СЫКТЫВКАР, 3 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Лобовое столкновение двух легковых машин произошло днем в Вологодской области, в 16 км от города Великий Устюг. Пострадали 11 человек, в том числе четыре ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Вологодской области.

"Сегодня на 410-м км автодороги "Урень Котлас" произошло лобовое столкновение легковых машин Mazda CX-5 и Infiniti. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Произошло столкновение. Серьезнее всего пострадал мальчик из автомобиля Infiniti, у него зафиксирован ушиб грудного отдела позвоночника, а также девочка 2007 года рождения, находившаяся в машине Mazda: она получила переломы обоих предплечий, закрытую черепно-мозговую травму", - отметили в пресс-службе.

Серьезные травмы зафиксированы также у водителя автомобиля Mazda: закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, ушибы.

"Остальные участники аварии предварительно не пострадали, но все они находятся в больнице, направлены на дополнительное обследование. Возможно, травмы еще будут выявляться, а кто-то находится в шоковом состоянии. Более серьезных травм при таком сильном столкновении удалось избежать, возможно, потому, что все были пристегнуты, дети находились в специальных удерживающих устройствах", - сообщили в региональном главке МВД.

Участники ДТП являются жителями Татарстана и Чувашии. В Великий Устюг, где расположена резиденция Деда Мороза, в новогодние каникулы приезжают множество туристов.

Оба водителя были трезвы. Водитель автомобиля Mazda получил права осенью прошлого года, добавили в полиции.