В Подмосковье электричка сбила насмерть перебегавшего пути мужчину

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Электропоезд сбил насмерть в Одинцовском районе Подмосковья мужчину, который перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Инцидент произошел на железнодорожном перегоне после станции Одинцово около 18:00. Электропоезд направлением Москва - Бородино сбил насмерть мужчину 1982 года рождения, когда тот перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В управлении в связи с произошедшим напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности на объектах железной дороги, призвав не переходить пути в неположенном месте и не перебегать железнодорожное полотно перед близко идущим поездом. К особому вниманию полиция призывает родителей, находящихся вместе с детьми на вокзалах и платформах.