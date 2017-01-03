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В Подмосковье электричка сбила насмерть перебегавшего пути мужчину

Происшествия
3 января, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Электропоезд сбил насмерть в Одинцовском районе Подмосковья мужчину, который перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

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"Инцидент произошел на железнодорожном перегоне после станции Одинцово около 18:00. Электропоезд направлением Москва - Бородино сбил насмерть мужчину 1982 года рождения, когда тот перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В управлении в связи с произошедшим напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности на объектах железной дороги, призвав не переходить пути в неположенном месте и не перебегать железнодорожное полотно перед близко идущим поездом. К особому вниманию полиция призывает родителей, находящихся вместе с детьми на вокзалах и платформах.

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