Три человека, в том числе ребенок, погибли от отравления угарным газом в Самаре

САМАРА, 3 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе один ребенок, погибли от отравления угарным газом в Самаре, начата доследственная проверка. Об этом во вторник сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

"В одной из квартир дома на улице Аэродромной в Самаре обнаружены тела трех человек - 8-летней девочки, ее 38-летней матери и отчима. По предварительным данным, в квартире была неисправна газовая колонка, семья, вероятно, погибла от отравления угарным газом", - сообщили в СУ СК РФ.

По данному факту Советский межрайонный следственный отдел Самары СУ СК РФ по региону начал доследственную проверку, назначены судебно-медицинские исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.