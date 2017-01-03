Ситуация в бразильских тюрьмах находится под контролем после бунтов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 января. /ТАСС/. Ситуация в тюрьмах бразильского штата Амазонас, где за сутки вспыхнули сразу три бунта, находится под контролем. Об этом заявил во вторник глава Управления общественной безопасности штата Сержиу Фонтес.

"Мы не теряли контроль над пенитенциарной системой. Она по-прежнему под контролем", - приводит его слова агентство EFE.

По мнению Фонтеса, у правоохранительных органов "на самом деле не было возможности предотвратить" гибель людей во время бунта в тюремном комплексе "Анисиу Жобин". "Когда мы прибыли туда, люди уже были убиты, оставалось только вести переговоры", - добавил он.

Бунт в "Анисиу Жобин", расположенном в городе Манаус (штат Амазонас), вспыхнул 1 января вечером. В результате беспорядков там погибли 56 человек. Спустя 17 часов устроившие бунт заключенные сдали оружие и отпустили заложников, среди которых было 12 надзирателей.

Кроме того, беспорядки произошли в центре предварительного задержания для мужчин и тюрьме "Антониу Тринадади", также расположенных в Манаусе. В результате бунтов побег совершили 184 преступника, 40 из них уже пойманы.