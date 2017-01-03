Ситуация в бразильских тюрьмах находится под контролем после бунтов

Ford выплатит компенсацию мексиканскому штату за отказ строить там свой заводЭкономика и бизнес 4 января, 3:02
Руководство Сената США не поддержало создание комитета для расследования кибератакМеждународная панорама 4 января, 2:56
Главный тренер футбольного клуба "Халл Сити" Филан отправлен в отставкуСпорт 4 января, 2:30
Сенатор: демократы представят в Конгрессе проект ужесточения санкций против РФМеждународная панорама 4 января, 2:14
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 летКультура 4 января, 1:55
Полиция ФРГ провела обыски у возможных сообщников берлинского террористаМеждународная панорама 4 января, 1:14
Сенатор от Крыма предлагает установить в РФ День верности воинской присягеОбщество 4 января, 1:08
НХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звезд 2017 годаСпорт 4 января, 1:06
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропортуПроисшествия 4 января, 0:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 января. /ТАСС/. Ситуация в тюрьмах бразильского штата Амазонас, где за сутки вспыхнули сразу три бунта, находится под контролем. Об этом заявил во вторник глава Управления общественной безопасности штата Сержиу Фонтес.
"Мы не теряли контроль над пенитенциарной системой. Она по-прежнему под контролем", - приводит его слова агентство EFE.
По мнению Фонтеса, у правоохранительных органов "на самом деле не было возможности предотвратить" гибель людей во время бунта в тюремном комплексе "Анисиу Жобин". "Когда мы прибыли туда, люди уже были убиты, оставалось только вести переговоры", - добавил он.
Бунт в "Анисиу Жобин", расположенном в городе Манаус (штат Амазонас), вспыхнул 1 января вечером. В результате беспорядков там погибли 56 человек. Спустя 17 часов устроившие бунт заключенные сдали оружие и отпустили заложников, среди которых было 12 надзирателей.
Кроме того, беспорядки произошли в центре предварительного задержания для мужчин и тюрьме "Антониу Тринадади", также расположенных в Манаусе. В результате бунтов побег совершили 184 преступника, 40 из них уже пойманы.