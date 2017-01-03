Три сотрудника саратовского правительства погибли в ДТП

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САРАТОВ, 3 января. /ТАСС/. Трое сотрудников министерства социального развития Саратовской области погибли в ДТП на трассе в Воскресенском районе. Об этом ТАСС сообщил начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
"На месте скончались две женщины и один мужчина, возраст 40-45 лет. В автомобиле были найдены удостоверения сотрудников министерства социального развития", - сказал Юрин. Причины аварии устанавливаются.
"Нива" врезалась в столб на трассе в Воскресенском районе. Не исключено, что водителю стало плохо за рулем", - отметил Юрин.
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