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Восьмилетний мальчик пропал на реке Калаус в Ставрополье

Происшествия
3 января, 23:38 UTC+3 ПЯТИГОРСК /Корр. ТАСС, Олег Ляхов
Поисковые работы велись в течение дня, они завершены с наступлением темноты
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ПЯТИГОРСК, 3 января. /Корр. ТАСС Олег Ляхов/. Восьмилетний мальчик пропал на реке Калаус в Ставрополье, сообщили в оперативных службах региона.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) утром поступило сообщение о том, что в городе Ипатово приступили к поискам ребенка. По предварительным данным ребенок пропал на реке Калаус", - сообщает МЧС.

Поисковые работы велись в течение дня, они завершены с наступлением темноты. "Ребенок на найден. Поиски возобновятся 4 января в 08:00 мск", - сообщают спасатели.

Работали три группы водолазов (13 человек) на четырех участках около моста и заторов, а также подразделения МЧС, ОМВД, администрация района, Ипатовская хуторская казачья дружина, волонтеры. Обследовано 300 метров полосы реки шириной 10 метров. Проведена колка льда на площади 200 кв. метров. Волонтеры выставили 4 смотровых круглосуточных поста на перекатах реки Калаус.

"Всего задействовано 54 человека 11 единиц техники, 2 плавсредства", - сообщили в МЧС.

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