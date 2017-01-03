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ПЯТИГОРСК, 3 января. /Корр. ТАСС Олег Ляхов/. Восьмилетний мальчик пропал на реке Калаус в Ставрополье, сообщили в оперативных службах региона.
"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) утром поступило сообщение о том, что в городе Ипатово приступили к поискам ребенка. По предварительным данным ребенок пропал на реке Калаус", - сообщает МЧС.
Поисковые работы велись в течение дня, они завершены с наступлением темноты. "Ребенок на найден. Поиски возобновятся 4 января в 08:00 мск", - сообщают спасатели.
Работали три группы водолазов (13 человек) на четырех участках около моста и заторов, а также подразделения МЧС, ОМВД, администрация района, Ипатовская хуторская казачья дружина, волонтеры. Обследовано 300 метров полосы реки шириной 10 метров. Проведена колка льда на площади 200 кв. метров. Волонтеры выставили 4 смотровых круглосуточных поста на перекатах реки Калаус.
"Всего задействовано 54 человека 11 единиц техники, 2 плавсредства", - сообщили в МЧС.