Три человека погибли в катастрофе легкого самолета на западе США

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НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Легкомоторный самолет Cessna 210 ("Цессна-210) разбился севернее американского города Финикс (штат Аризона), подтверждена гибель трех из четырех человек, находившихся на борту. Об этом агентству Рейтер сообщил сегодня шериф округа Хила Адам Шеперд.
По его информации, самолет пропал в минувший понедельник, а обнаружить его обломки удалось только сегодня утром. Помощь в этом оказала компания - оператор сотовой связи, которая по сигналу еще действовавшего мобильного телефона одной из жертв вычислила предполагаемый район катастрофы.
Спасатели пока нашли тела трех человек, летевших на Cessna 210 из Аризоны в штат Колорадо. Поиски четвертого человека продолжаются.