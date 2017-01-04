В Приморском крае при тушении пожара в жилом доме погиб пожарный

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ВЛАДИВОСТОК, 4 января. /ТАСС/. Командир отделения пожарной части в селе Чугуевка Приморского края погиб при тушении пожара в деревянном доме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В ходе тушения пожара в одноэтажном жилом деревянном доме в селе Чугуевка на улице Пионерской в 21:32 (14:32 мск) 3 января погиб командир отделения 44-й пожарной части 30-го отряда противопожарной службы Александр Кочетов. В Чугуевский район Приморья выдвинулась группа для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
По данным государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали шесть человек и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.