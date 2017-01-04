В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту

КАЛИНИНГРАД, 4 января. /ТАСС/. Самолет А321 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс по маршруту Москва (Шереметьево) - Калининград, при посадке в аэропорту Храброво 3 января в 22:30 местного времени (23:30 мск) выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил ТАСС источник в воздушной гавани.

Среди 167 пассажиров и членов экипажа лайнера пострадавших нет. Все пассажиры эвакуированы, отметил собеседник агентства.

Информацию также подтвердили в пресс-службе "Аэрофлота". В авиакомпании уточнили, что у самолета подломило переднюю стойку шасси. "Воздушное судно, выполнявшее рейс SU 1008 Москва - Калининград, после посадки выкатилось за пределы ВПП, после чего подломило переднюю стойку шасси. Пассажиров сняли с борта ВС, пострадавших нет, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота". - Вдобавок было низкое сцепление на ВПП и сильный боковой ветер".

В настоящее время пассажиры находятся в терминале аэровокзала, где медики проводят их осмотр. По предварительным данным, травм никто не получил, уточнил источник.

По оперативным данным, при выходе на грунт с ВПП в самолете подломилась передняя стойка. В настоящее время самолет убирают с места происшествия, чтобы в дальнейшем оценить его техническое состояние и подготовить взлетно-посадочную полосу к открытию аэропорта. Согласно расписанию, первый рейс из Храброва совершается в 06:00.

Начало расследования

Авиационная служба безопасности аэропорта начала расследование по данному факту. "Расследование происшествия начали службы авиационной безопасности аэропорта Храброво и представители компании "Аэрофлота", информация о происшествии передана в Росавиацию", - сказал представитель дирекции аэропорта.

Причины происшествия пока не называются. Характер повреждений, полученных самолетом официально также не назвали.