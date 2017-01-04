Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе архипелага Фиджи

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло сегодня в Тихом океане, к востоку от островов Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 280 км к востоку от столицы Республики Фиджи - города Сува. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.