Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе архипелага Фиджи

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло сегодня в Тихом океане, к востоку от островов Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 280 км к востоку от столицы Республики Фиджи - города Сува. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.