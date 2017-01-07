Пять человек погибли в двух ДТП в Башкирии

УФА, 7 января. /ТАСС/. Две автомобильные аварии с тяжкими последствиями произошли вечером 7 января в Башкирии. В результате ДТП погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"В Уфимском районе на автодороге Авдон - Подымалово столкнулись автомобили Nissan и ВАЗ-2112. Погибли три человека, еще четверо пострадали. Спустя 15 минут в Благовещенском районе на дороге Уфа - Янаул произошло столкновение машин Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer, в результате погибли два человека", - сообщили в пресс-службе.

На месте обоих происшествий работают следственно-оперативные группы. Причины ДТП устанавливаются.

"Не исключено, что главной причиной обеих автоаварий является превышение скорости. После экспертиз будет также ясно, не находились ли водители в состоянии опьянения", - отметили в пресс-службе.