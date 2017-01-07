Полиция Мексики ищет мужчину, напавшего на сотрудника консульства США

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мексиканская полиция разыскивает злоумышленника, совершившего 6 января нападение на чиновника консульства США в городе Гвадалахара на западе страны. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
По данным агентства, записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что нападавший несколько раз выстрелил в лобовое стекло автомобиля служащего консульства, когда тот выезжал с парковки.
Консульство опубликовало на своей странице в Facebook объявление о том, что ФБР объявило вознаграждение в размере $20 тыс. за любую информацию о местонахождении преступника.
Позднее представители властей сообщили о том, что состояние раненого сотрудника консульства США оценивается как стабильное. Пострадавший находится в одной из частных клиник второго по величине города латиноамериканской страны.