Полиция Мексики ищет мужчину, напавшего на сотрудника консульства США

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мексиканская полиция разыскивает злоумышленника, совершившего 6 января нападение на чиновника консульства США в городе Гвадалахара на западе страны. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что нападавший несколько раз выстрелил в лобовое стекло автомобиля служащего консульства, когда тот выезжал с парковки.

Консульство опубликовало на своей странице в Facebook объявление о том, что ФБР объявило вознаграждение в размере $20 тыс. за любую информацию о местонахождении преступника.

Позднее представители властей сообщили о том, что состояние раненого сотрудника консульства США оценивается как стабильное. Пострадавший находится в одной из частных клиник второго по величине города латиноамериканской страны.