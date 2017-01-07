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Электроснабжение восстановлено в 40 населенных пунктах Украины

Происшествия
7 января, 21:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, января. /ТАСС
Непогода не помешала работе железнодорожных вокзалов и аэропортов страны
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КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено в большинстве населенных пунктов Украины, оставшихся без света в результате непогоды. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Facebook.

"По состоянию на 19:00 7 января обесточен 31 населенный пункт в четырех областях, а именно: Одесской - 22 населенных пункта, Херсонской - 1 населенный пункт, Николаевской - 7 населенных пунктов, Волынской - 1 населенный пункт", - проинформировали в ГСЧС. Таким образом, из 71 оставшихся без электричества в период с 6 по 7 января населенных пунктов Украины свет появился в 40.

В ГСЧС заверили, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

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Кроме того, в службе добавили со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины, что непогода не помешала работе железнодорожных вокзалов и аэропортов. В то же время в ряде регионов закрыты автомобильные дороги как местного, так и общегосударственного значения, в частности, в Одесской, Кировоградской, Николаевской областях.

По данным Укргидрометцентра, 7 - 8 января в центральных, южных и северных областях Украины синоптики прогнозируют сильные снегопады и заносы, а также метели.

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