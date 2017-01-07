Тринадцать человек погибли от гриппа в доме престарелых во Франции

ПАРИЖ, 7 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Эпидемия гриппа привела к гибели во Франции 13 человек, проживавших в доме престарелых в городе Лион. Об этом сообщила министр социальных дел и здравоохранения страны Марисоль Турэн.

По ее данным, все случаи летального исхода произошли в период с 23 декабря по 7 января. Министр подчеркнула, что считает такой инцидент "чрезвычайно тревожным". Из 72 человек, проживающих в доме для престарелых, в настоящее время еще шесть госпитализированы. Министр отдала распоряжение Главному управлению социального обеспечения страны провести расследование происшедшего.

Несколько видов вируса гриппа распространяются во Франции с начала декабря 2016 года. Уже в середине месяца в стране был достигнут и превышен эпидемический порог. Особо тяжелая ситуация сложилась на юго-западе Франции, где переполнены больничные палаты и все меньше свободных мест остается в палатах интенсивной терапии.

Французские медики предупреждают, что один из вызвавших эпидемию вирус гриппа особо опасен для людей старше 65 лет, так как сильно воздействует на легкие и затрудняет дыхание. Как сообщила сегодня министр здравоохранения, средний возраст погибших в доме престарелых в Лионе составлял 91,5 год.