Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Шестилетний мальчик пропал утром 7 января в городе Коммунар Ленинградской области, ведутся его поиски. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство", сообщает Следственный комитет России.
"По предварительным данным, утром 7 января шестилетний мальчик вышел гулять во двор в городе Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области с собакой и не вернулся", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются возможные очевидцы, ведется розыск ребенка.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Возбуждение дела по такой статье в случае пропажи ребенка - распространенная практика, дающая больше возможностей для его поисков.