Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Шестилетний мальчик пропал утром 7 января в городе Коммунар Ленинградской области, ведутся его поиски. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство", сообщает Следственный комитет России.

"По предварительным данным, утром 7 января шестилетний мальчик вышел гулять во двор в городе Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области с собакой и не вернулся", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются возможные очевидцы, ведется розыск ребенка.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Возбуждение дела по такой статье в случае пропажи ребенка - распространенная практика, дающая больше возможностей для его поисков.