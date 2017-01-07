Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

Происшествия
7 января, 23:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, января. /ТАСС
Мальчик утром вышел гулять с собакой и не вернулся. Следователи опрашивают возможных очевидцев
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Шестилетний мальчик пропал утром 7 января в городе Коммунар Ленинградской области, ведутся его поиски. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство", сообщает Следственный комитет России.

"По предварительным данным, утром 7 января шестилетний мальчик вышел гулять во двор в городе Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области с собакой и не вернулся", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются возможные очевидцы, ведется розыск ребенка.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Возбуждение дела по такой статье в случае пропажи ребенка - распространенная практика, дающая больше возможностей для его поисков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Паника в аэропорту. Фото и видео с места трагедии во Флориде
8
Прибытие и вылет самолетов в Храброво вновь отложены из-за инцидента на ВПП
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Интересное
14 лучших фото недели: новогодние салюты, 105-летний рекордсмен и елки для слонов
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ назвали имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле
2
Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему дружбу
3
Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело
4
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в Лондон
5
По факту гибели ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело
6
AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через SPSR
7
Суд Киева разрешил задержать Януковича по так называемому "церковному делу"
Темы дня
Реклама