МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мужчина ранил осколком стекла двоих священников церкви Санта-Мария-Маджоре (Святой Марии Великой) - одной из четырех главных базилик Рима. Об этом сообщил телеканал RAI News.

Один пострадавший госпитализирован с серьезными порезами лица, второй священник получил легкие ранения.

Полиция задержала нападавшего через несколько минут после происшествия. По данным телеканала, злоумышленник - 42-летний уроженец итальянской провинции Фрозиноне. Мотивы нападения устанавливаются.