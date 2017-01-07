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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мужчина ранил осколком стекла двоих священников церкви Санта-Мария-Маджоре (Святой Марии Великой) - одной из четырех главных базилик Рима. Об этом сообщил телеканал RAI News.
Один пострадавший госпитализирован с серьезными порезами лица, второй священник получил легкие ранения.
Полиция задержала нападавшего через несколько минут после происшествия. По данным телеканала, злоумышленник - 42-летний уроженец итальянской провинции Фрозиноне. Мотивы нападения устанавливаются.