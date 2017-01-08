Открывший стрельбу во Флориде заявил, что его разум контролирует разведка США

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Эстебан Сантьяго, открывший, по данным полиции, 6 января стрельбу в аэропорту в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида), утверждал, что его разум контролируют разведывательные службы США. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции официальный представитель отделения ФБР в городе Анкоридж (штат Аляска) Мэрлин Ритцман.

Сантьяго, бывший военнослужащий и участник ввоенных операциях США в Ираке, в последнее время жил в Анкоридже. Как сказал Ритцман, в ноябре 2016 года мужчина обратился в ФБР и сообщил, что его разум находится под контролем некой "разведывательной службы США". "Во время беседы Сантьяго казался возбужденным, его речь была невнятной, он делал несвязные заявления", - отметил Ритцман. По итогам встречи сотрудники ФБР передали Сантьяго в руки "местных властей", которые должны были направить его на психиатрическую экспертизу.

Какими были ее итоги, Ритцман не уточнил. Он сказал, что на тот момент ФБР не обнаружило каких-либо связей Сантьяго с терроризмом, он не был признан опасным для общества. Ранее об указанной беседе Сантьяго с сотрудниками ФБР сообщило агентство Associated Press (AP), оно также отметило, что Сантьяго уверял блюстителей закона, будто бы власти США заставляют его смотреть видеозаписи террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Последнюю подробность Ритцман не подтвердил.

Шеф полиции Анкориджа Кристофер Толли, который также выступил на пресс-конференции, сообщил, что в последние месяцы Сантьяго несколько раз попадал в поле зрения стражей порядка. Во всех случаях речь шла о бытовом насилии. У мужчины на время конфисковали огнестрельное оружие, однако позже оно было возвращено.

Сообщников не было

Власти США считают, что Эстебан Сантьяго, вероятнее всего, спланировал и совершил преступление самостоятельно.

"Мы на ранней стадии расследования, но в настоящее время нет свидетельств того, что Сантьяго работал с какими-либо другими лицами, когда планировал и осуществлял нападение", - указал Ритцман.

Телекомпания CNN в субботу сообщила со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что блюстителям закона пока не удалось найти каких-либо связей Сантьяго с международными террористическими группировками. Вместе с тем наличие таких связей пока полностью не исключается. Телекомпания также отметила, что Сантьяго планировал нападение в течение некоторого времени.

При стрельбе в Форт-Лодердейле были убиты пять человек, восемь получили ранения. После инцидента Сантьяго был арестован. Ранее СМИ сообщали, что мужчина прибыл во Флориду на самолете и провез оружие в багаже.