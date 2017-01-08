Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казнь

Происшествия
8 января, 2:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Эстебану Сантьяго отказали в возможности выйти под залог
Материал из 1 страницы
© EPA/GIORGIO VIERA

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Прокуратура американского города Майами (штат Флорида) предъявила в субботу обвинения Эстебану Сантьяго, которого власти США подозревают в стрельбе в аэропорту в Форт-Лодердейле. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Смотрите также
Паника в аэропорту. Фото и видео с места трагедии во Флориде

Как отмечает агентство, мужчине, если он будет признан виновным, может грозить тюремное заключение вплоть до пожизненного, либо смертная казнь. Сантьяго отказано в возможности выйти под залог. Как ожидается, он предстанет перед судом 9 января.

Эстебан Сантьяго - бывший военнослужащий, он участвовал в военных операциях США в Ираке и в последнее время жил в городе Анкоридж (штат Аляска). По данным СМИ, мужчина прибыл во Флориду на самолете и провез оружие в багаже. При стрельбе в Форт-Лодердейле были убиты пять человек, восемь получили ранения. После инцидента Сантьяго был арестован.

Смотрите также

Открывший стрельбу во Флориде заявил, что его разум контролирует разведка США
В ФБР сообщили о целенаправленной атаке мужчины, стрелявшего в аэропорту Флориды
После стрельбы в аэропорту во Флориде пострадали 37 человек

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Стрельба в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Паника в аэропорту. Фото и видео с места трагедии во Флориде
8
Прибытие и вылет самолетов в Храброво вновь отложены из-за инцидента на ВПП
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Интересное
14 лучших фото недели: новогодние салюты, 105-летний рекордсмен и елки для слонов
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ назвали имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле
2
Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему дружбу
3
Открывший стрельбу во Флориде заявил, что его разум контролирует разведка США
4
Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело
5
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в Лондон
6
По факту гибели ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело
7
AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через SPSR
Темы дня
Реклама