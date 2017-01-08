AP: подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казнь

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НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Прокуратура американского города Майами (штат Флорида) предъявила в субботу обвинения Эстебану Сантьяго, которого власти США подозревают в стрельбе в аэропорту в Форт-Лодердейле. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Как отмечает агентство, мужчине, если он будет признан виновным, может грозить тюремное заключение вплоть до пожизненного, либо смертная казнь. Сантьяго отказано в возможности выйти под залог. Как ожидается, он предстанет перед судом 9 января.
Эстебан Сантьяго - бывший военнослужащий, он участвовал в военных операциях США в Ираке и в последнее время жил в городе Анкоридж (штат Аляска). По данным СМИ, мужчина прибыл во Флориду на самолете и провез оружие в багаже. При стрельбе в Форт-Лодердейле были убиты пять человек, восемь получили ранения. После инцидента Сантьяго был арестован.