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Переправа через Керченский пролив работает по фактической погоде

Происшествия
11 января, 2:01 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Ранее крымский ГУ МЧС объявил штормовое предупреждение на 11 января
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Паромная переправа, которая связывает Крымский полуостров с материковой частью России, в настоящее время работает по фактической погоде в условиях штормового предупреждения. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе оператора переправы "Морская дирекция".

"Работа переправы осуществляется по фактическим погодным условиям. Паромы отправляются каждые полтора часа. Действует штормовое предупреждение", - сообщила диспетчер.

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Переправа между портами Кавказ и Крым используется для пассажирских и грузовых перевозок через Керченский пролив.

На 11 января ГУ МЧС по Республике Крым объявило штормовое предупреждение. В частности, ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), туман, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Усиление юго-восточного, с переходом на юго-западный ветра 18-23 м/ с.

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