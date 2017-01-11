Губернатор Сахалина лично контролирует расследование причин ДТП с участием скорой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем скорой помощи, в результате которой погибли пять человек и двое пострадали. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы островного региона.

"Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария произошла около 8 часов утра 11 января 2017 года на 203 километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха. Автомобиль скорой помощи Поронайской центральной районной больницы вез двух пациентов в областной центр. Их сопровождала медицинская сестра и родственница одного из больных. На 207 километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха в районе села Гребенского скорая врезалась в грузовик, стоящий без включенных габаритных огней.

В результате столкновения погибли водители машин, пациенты, родственница одного из больных. Медсестра получила травмы. Ее оперативно доставили в ближайшую больницу в городе Макарове. В аварии пострадала еще одна грузовая машина. Ее водитель получил травмы, но от госпитализации отказался. По сведениям областного министерства здравоохранения, для родственников погибших и пострадавших организована служба психологической поддержки, телефон: (4242)42-42-10.