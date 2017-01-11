Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Сахалина лично контролирует расследование причин ДТП с участием скорой

Происшествия
11 января, 4:29 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
В результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем скорой помощи, в результате которой погибли пять человек и двое пострадали. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы островного региона.

Смотрите также
Пять человек погибли в ДТП на Сахалине

"Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария произошла около 8 часов утра 11 января 2017 года на 203 километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха. Автомобиль скорой помощи Поронайской центральной районной больницы вез двух пациентов в областной центр. Их сопровождала медицинская сестра и родственница одного из больных. На 207 километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха в районе села Гребенского скорая врезалась в грузовик, стоящий без включенных габаритных огней.

В результате столкновения погибли водители машин, пациенты, родственница одного из больных. Медсестра получила травмы. Ее оперативно доставили в ближайшую больницу в городе Макарове. В аварии пострадала еще одна грузовая машина. Ее водитель получил травмы, но от госпитализации отказался. По сведениям областного министерства здравоохранения, для родственников погибших и пострадавших организована служба психологической поддержки, телефон: (4242)42-42-10.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Паника в аэропорту. Фото и видео с места трагедии во Флориде
8
Прибытие и вылет самолетов в Храброво вновь отложены из-за инцидента на ВПП
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама