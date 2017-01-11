CNN: в США экс-сенатора сняли с рейса за попытку стравить пассажиров с экипажем

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НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американского политика из Республиканской партии принудительно сняли с рейса за нарушение порядка, приведшее к вынужденной задержке вылета более чем на шесть часов. Об этом сообщила телекомпания CNN.
Инцидент произошел 9 января на борту самолета авиакомпании JetBlue, ожидавшего вылета из Форт-Лаудердейла (штат Флорида) в международный аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Командир самолета попросил 10 пассажиров пересесть с первых рядов в хвостовую часть салона для более равномерного распределения общей нагрузки. Шестеро пассажиров отказались, после чего с места поднялся бывший сенатор Конгресса США от штата Нью-Йорк Альфонсо Д'Амато, который пристыдил их, а потом в грубой форме обвинил капитана и членов экипажа в нерешительности.
Ввиду нежелания 79-летнего экс-сенатора взять себя в руки на борт вызвали полицию округа Броуард. Ее сотрудники принудительно эскортировали Д'Амато в здание аэропорта. По пути из салона политик призывал остальных пассажиров вступиться за него и в знак протеста против самоуправства персонала авиакомпании демонстративно покинуть борт самолета.
"Решение снять клиента с рейса дается нелегко. Если пассажир провоцирует конфликт на борту, то стандартная процедура заключается в том, чтобы попросить его покинуть борт, особенно если экипаж видит опасность эскалации ситуации уже во время выполнения полета", - заявила в связи с произошедшим представитель JetBlue Морган Джонстон.
По информации CNN, экс-сенатор и авиаперевозчик достигли понимания относительно мотивов случившегося и извинились друг перед другом. Пассажирам опоздавшего рейса в качестве компенсации за доставленные неудобства выдали ваучеры номиналом 200 долларов каждому.