Более тысячи человек эвакуированы в Аргентине из-за схода оползня

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Два человека погибли в результате схода оползня вблизи населенного пункта Волькан в провинции Жужуй на северо-западе Аргентины.
Как сообщила во вторник на своем сайте газета Clarin, более тысячи человек были эвакуированы.
Погибшие мужчина и женщина находились в автомобиле, который оказался на пути оползня. В результате удара стихии серьезно пострадал один человек. О пропавших без вести на данный момент информации нет.
Несколько дорог в пострадавшем департаменте были заблокированы. Оползень и проливные дожди, обрушившиеся на регион в понедельник, также привели к отмене девятого этапа ралли-марафона "Дакар".