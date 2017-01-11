Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более тысячи человек эвакуированы в Аргентине из-за схода оползня

Происшествия
11 января, 4:50 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Два человека погибли
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Два человека погибли в результате схода оползня вблизи населенного пункта Волькан в провинции Жужуй на северо-западе Аргентины.

Смотрите также
Механик одной из команд под проливным дождем во время "Дакара"-2017
Девятый этап ралли-рейда "Дакар" отменен из-за схода оползня

Как сообщила во вторник на своем сайте газета Clarin, более тысячи человек были эвакуированы.

Погибшие мужчина и женщина находились в автомобиле, который оказался на пути оползня. В результате удара стихии серьезно пострадал один человек. О пропавших без вести на данный момент информации нет.

Несколько дорог в пострадавшем департаменте были заблокированы. Оползень и проливные дожди, обрушившиеся на регион в понедельник, также привели к отмене девятого этапа ралли-марафона "Дакар".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Аргентина
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Паника в аэропорту. Фото и видео с места трагедии во Флориде
8
Прибытие и вылет самолетов в Храброво вновь отложены из-за инцидента на ВПП
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама