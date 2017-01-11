Более тысячи человек эвакуированы в Аргентине из-за схода оползня

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Два человека погибли в результате схода оползня вблизи населенного пункта Волькан в провинции Жужуй на северо-западе Аргентины.

Как сообщила во вторник на своем сайте газета Clarin, более тысячи человек были эвакуированы.

Погибшие мужчина и женщина находились в автомобиле, который оказался на пути оползня. В результате удара стихии серьезно пострадал один человек. О пропавших без вести на данный момент информации нет.

Несколько дорог в пострадавшем департаменте были заблокированы. Оползень и проливные дожди, обрушившиеся на регион в понедельник, также привели к отмене девятого этапа ралли-марафона "Дакар".