Суд в Иркутске отстранил от должности замминистра из-за дела о "Боярышнике"

ИРКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Свердловский народный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, подозреваемой в халатности в связи со массовым отравлением жителей концентратом "Боярышник". Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отстранить от занимаемой должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Нефедову Евгению Александровну", - сказал судья Владимир Гилюк. Он отметил, что на период следствия Нефедовой будет назначено пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения РФ.

Судья согласился со следствием в том, что Нефедова, оставаясь в должности, может оказать влияние на ход расследования. Доводы обвиняемой и ее защиты о том, что Нефедова сейчас находится в отпуске и имеет проблемы со здоровьем, суд счел в данном случае незначительными.

В настоящий момент Нефедова находится под подпиской о невыезде, ей предъявлено обвинение в халатности. Следствие считает, что чиновница должна была расторгнуть договор аренды земельных участков с владельцами торговых точек, где реализовывали спиртосодержащую жидкость "Боярышник". По данным следствия, в результате бездействия замминистра погибли два человека. Общее число жертв, отравившихся концентратом "Боярышник", - 76 человек.