В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" в центре Москвы около 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, кража произошла в период с 31 декабря 2016 года, а заметили ее только 10 января.

В свою очередь в пресс-службе столичной полиции ТАСС подтвердили информацию о поступлении заявления от заместителя руководителя операционного офиса этого банка. По ее словам, из хранилища кредитно-финансовой организации, расположенной на четвертом этаже дома 55/25 стр. 4 по ул. Пятницкая, неизвестный совершил кражу на сумму около 20 млн рублей.

В настоящий момент полицейские устанавливают перечень похищенного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" ч.4 ст.158 УК РФ.