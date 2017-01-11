В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.

Роспотребнадзор рекомендует отменить массовые мероприятия в Томской области из-за гриппаСибирь 11 января, 8:29
Число безработных в Южной Корее впервые с 2000 года превысило 1 млн человекЭкономика и бизнес 11 января, 8:04
СМИ: администрация Обамы надеялась использовать ИГ для давления на АсадаМеждународная панорама 11 января, 7:32
Панарин отдал голевую передачу в победном матче НХЛ "Чикаго" - "Детройт"Спорт 11 января, 7:29
Honda отзывает 772 тыс. автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 11 января, 7:09
Три очка Маршанда помогли "Бостону" победить "Сент-Луис" в матче НХЛСпорт 11 января, 7:06
В Томске выпало рекордное за 18 лет количество снегаОбщество 11 января, 7:05
ФК "Томь" проведет первый тренировочный сбор в ТурцииСпорт 11 января, 6:51
"Филадельфия" проиграла "Баффало" в НХЛ, Проворов отдал голевую передачуСпорт 11 января, 6:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" в центре Москвы около 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, кража произошла в период с 31 декабря 2016 года, а заметили ее только 10 января.
В свою очередь в пресс-службе столичной полиции ТАСС подтвердили информацию о поступлении заявления от заместителя руководителя операционного офиса этого банка. По ее словам, из хранилища кредитно-финансовой организации, расположенной на четвертом этаже дома 55/25 стр. 4 по ул. Пятницкая, неизвестный совершил кражу на сумму около 20 млн рублей.
В настоящий момент полицейские устанавливают перечень похищенного.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" ч.4 ст.158 УК РФ.