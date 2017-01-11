Пожар на магистральном газопроводе близ Баку потушен

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БАКУ, 11 января. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Пожар на магистральном газопроводе в пригороде столицы Азербайджана, возникший накануне вечером, потушен. Об этом сообщили в среду в Министерстве по чрезвычайным ситуациям страны.
"10 января на магистральном газопроводе Сангачальские главные установки-Казимагомед диаметром 1000 мм произошел пожар. К месту происшествия были привлечены пожарные МЧС. Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему перенаправлено на альтернативную линию. Пожар был потушен в 00:58 по местному времени (23:58 мск)", - говорится в информации.
По данным МЧС, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее - 27 декабря 2016 года и 2 января на этом же газопроводе происходили взрывы, которые приводили к возгоранию. Госнефтекомпания Азербайджана сообщила, что аварии были вызваны техногенными причинами.