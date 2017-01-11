Поиски малайзийского Boeing могут завершиться в январе

СИДНЕЙ, 11 января. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Поиски малайзийского Boeing , пропавшего в марте 2014 года, могут завершиться в январе. Об этом объявили сотрудники Австралийского бюро безопасности на транспорте, сообщив, что работа судна Fugro Equator, продолжающего поиски в Индийском океане, подходит к концу и завершится в самом ближайшем будущем, если позволят погодные условия.

Принадлежавший авиакомпании "Малайзийские авиалинии" самолет Boeing 777-200 выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли.

В ходе продолжавшихся почти три года поисков была обследована обширная зона к западу от Австралии общей площадью 120 тыс. квадратных километров, однако никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. На минувшей неделе министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай сообщил, что поиски завершатся примерно через две недели. Кроме того, он сообщил, что состоится встреча представителей Австралии, Китая и Малайзии, на которой будут определены дальнейшие шаги.

В прошлом году министры транспорта трех стран объявили, что официально поиски будут приостановлены, если не будет получено никаких результатов в данном поисковом районе. Однако министры уточнили, что "приостановка поисков не означает их прекращения - желание найти пропавший авиалайнер сохраняется, и, в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположения самолета, будут рассмотрены новые меры по его обнаружению".