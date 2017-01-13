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Суд продлил срок ареста вице-губернатору Петербурга Оганесяну до 9 мая

Происшествия
13 января, 18:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, января. /ТАСС
Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве на 50 млн рублей при строительстве футбольного стадиона "Зенит-Арена"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга сегодня по ходатайству СК продлил на четыре месяце, до 9 мая, срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве на 50 млн рублей при строительстве футбольного стадиона "Зенит-Арена".

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"Суд приходит к выводу, что Оганесян, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, имеет реальную возможность покинуть РФ и скрыться от следствия. Ходатайство следствия соответствует УПК и подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей до 9 мая включительно", - сказала судья Олеся Буланая.

"На имя Оганесяна действует зарубежный паспорт и в процессе подготовка визы в США. Следствие полагает, что он, находясь на свободе, может скрыться. По показаниям свидетелей, Оганесян имеет связи в криминальной сфере. Он может, находясь на свободе, повлиять на ход расследования", - отметила она, оглашая решение.

Его адвокаты просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Сегодня во время заседания Оганесян пожаловался на повышенное давление, после осмотра врачами скорой помощи слушание продолжилось. Само заседание по продлению ареста судья Буланая закрыла для СМИ по ходатайству СК из-за оглашения сведений, составляющих тайну следствия.

В середине декабря 2016 года Санкт-Петербургский городской суд отказал в жалобе защиты Оганесяна, оставив в силе вынесенное 18 ноября решение Смольнинского суда о его аресте сроком на два месяца.

Бывшего вице-губернатора Петербурга задержали 16 ноября в Москве, на следующий день ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и УЭБиПК был установлен факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком ЗАО "Трансстрой" договора с компанией "ТДМ" на поставку табло для стадиона "Зенит-Арена". В деле есть еще несколько фигурантов, один из них, сотрудник "ТДМ" Артем Куспиц, находится под стражей.

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